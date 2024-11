Nico Gonzalez ne perde un’altra. Milan-Juve: possibile un gran rientro

TORINO - Ieri il rompete le righe, bianconere... Tranquilli, non si è fatto male un altro giocatore, anche perché tra l’altro alla Continassa quelli che erano rimasti si contavano sulle dita di due mani tra convocati in Nazionale e infortunati. Dopo l’ultima seduta al centro sportivo della Juventus, Thiago Motta ha concesso tre giorni di riposo a tutti per rivedersi lunedì, quando cominceranno le sedute per preparare la prova del nove. Quale? Le nove partite che aspettano la Juventus in questa coda del 2024, le ultime in cui la rosa non potrà subire ritocchi dal mercato. Sino a Juventus-Fiorentina del 29 dicembre il tecnico italobrasiliano dovrà riscaldarsi con questa legna. Il primo dei nove incontri non consente una partenza in discesa, anzi. Sabato 23 novembre, calcio d’inizio alle ore 18, i bianconeri saranno di scena contro il Milan in quel Meazza che ha visto recentemente la Vecchia Signora ribellarsi a una sconfitta che pareva ormai scritta con l’Inter che vinceva 4-2 per un 4-4 finale destinato a restare impresso nell’hard disk della memoria del popolo juventino grazie alla doppietta stellare di Yildiz, capace di far risorgere la Juventus nei minuti finali in cui il turco è stato mandato in campo.