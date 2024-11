Conceicao o Dybala? Il video segreto Juve divide i tifosi: "Poverino..."

Conceicao-Dybala, l'analisi e i commenti dei tifosi Juve

Da questa frase è nata la diatriba tra i tifosi bianconeri più giovani e meno giovani, che si sono divisi e anche punzecchiatti abbastanza nei commenti. "Perché Dybala non ci metteva il cuore quando giocava nella Juve?" ha incalzato uno dei sostenitori. "Era sempre rotto" è stata la risposta, facendo riferimento alla fragilità fisica della Joya. "Ma che cosa c'entrano gli infortuni con il discorso del cuore in campo...". E ancora: "Poverino, ti ricordi solo gli ultimi due anni di Dybala". La difesa continua: "Hai seriamente paragonato Conceicao a Dybala? Quando ci porterà in finale di Champions poi ne parliamo...". Insomma, da un semplice video si è acceso un confronto tra i tifosi della Juve. Impossibili da paragonare: il portoghese ha dimostrato di sapersi calare benissimo nel mondo bianconero e le sue prestazioni ne sono la dimostrazione. Ma non toccate Dybala ai nostalgici della Joya...