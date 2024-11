Huijsen e la Juve: “La decisione più difficile”. Poi l’episodio: “Mi fischiavano…”

Huijsen, l'esordio in Milan-Juve e il trasferimento alla Roma

Huijsen è poi tornato al suo esordio in Serie A in un Milan-Juventus del 2023: "Quando gioco lo faccio con molta fiducia in me stesso. Al mio debutto avevo tanta voglia di scendere in campo". Spazio quindi al rapporto con Mourinho e al trasferimento in prestito alla Roma nel gennaio del 2024: "Abbiamo sempre parlato molto di tattica. Ovviamente è stato un grande salto per me perché non avevo ancora giocato molto da professionista. Ho imparato tanto sia da lui che da De Rossi". Il centrale è tornato anche sull'esultaza polemica dopo il gol al Frosinone nella scorsa stagione: "Mi fischiavano ogni volta che toccavo la palla, erano arrabbiati per il mio mancato trasferimento lì. Ho segnato quel gol e la mia reazione è stata naturale, ma non lo rifarei. Penso comunque che il cartellino giallo fosse eccessivo. Ho ricevuto un bel rimprovero da De Rossi e anche dai miei compagni di squadra. Poi però mi hanno detto che non era nulla di grave, ho segnato un grande gol".