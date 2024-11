Zielinski: "Volevo restare in Italia ma prima dell'Inter anche la Juve..."

"Sarei potuto andare all'estero, ma la mia priorità era restare in Italia", così Piotr Zielinski in una recente intervista ha aperto il racconto dell'ultimo anno turbolento tra l'addio al Napoli e l'arrivo all' Inter . Ma, come racconta il centrocampista, il destino avrebbe potuto portarlo anche all'ombra della Mole Antonelliana. Dopo la rottura con il presidente Aurelio De Laurentiis e il mancato rinnovo, il polacco era un pezzo pregiato sul calciomercato dei colpi a parametro zero. La Juve di Cristiano Giuntoli ha tentato di fare uno "sgarbo" ai rivali partenopei, come rivela il calciatore, ma le cose sono poi andate diversamente.

Zielinski dal Napoli all'Inter, con la Juve di mezzo

"Sono arrivato in un grande club, dove non ti fanno mancare nulla". Ai microfoni di Kana? Sportowy, il calciatore dell'Inter ha ripercorso i primi giorni milanesi: "I primi 3-4 giorni di test sono stati duri, il periodo di preparazione è stato probabilmente il più difficile da quando sono arrivato in Italia. A Milano un giocatore ha tutto ciò che serve, deve solo pensare a giocare".

Prima di firmare con la squadra di Inzaghi, su Zielinski si sono mossi numerosi club, tra cui la Juventus: "Su di me c’erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus. Ho ricevuto richieste specifiche da parte del Barcellona. Mi piace l’Italia. Quando sono arrivato ??al Napoli, mi sono trovato bene, sarebbe stato difficile per me andare in Inghilterra, per esempio. Avrei preso in considerazione la Spagna, ma la priorità era continuare la mia carriera in Italia. Sono all’Inter, ma anche il Napoli è un grande club e sarei stato felice di prolungare il contratto".

