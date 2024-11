C'era una volta, Pogba e gli auguri social a Dybala in maglia...Juve

Il giorno del compleanno di Paulo Dybala non sta passando inosservato in casa Juventus. Il club bianconero, come per tutti i suoi ex calciatori, ci ha infatti tenuto a fare gli auguri all'argentino tramite il proprio profilo X. Oltre alla società, anche altri suoi ex compagni come Paul Pogba e Alvaro Morata non si sono dimenticati dell'evento, facendo riaffiorare ricordi indelebili nella mente dei tifosi bianconeri.