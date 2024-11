Allegri 'scagiona' Giuntoli, la Juve come una ex: "Motta? Ho visto il tennis"

Il futuro di Allegri

Insomma, quelli di Striscia l'hanno preso in giro, ricordandogli che neanche gli inglesi alla fine lo hanno preso. Ma lui che la battuta sempre pronta ha detto che non aveva i braccioli per attraversare la manica.



Poi ha detto che rimane sempre un tifoso della Juventus a cui è affezionato e spera sempre che vinca, anche se ha detto che non è ancora andato a vederla. E che non crede sia stato Cristiano Giuntoli a cacciarlo dalla Juventus: "Assolutamente no", ha detto in modo molto perentorio.



Ma davvero Allegri non allenerà in questa stagione? Siamo arrivati a un punto in cui anche quelli che hanno cambiato (dallo United alla Roma) non lo hanno preso (anche se qualcuno lo ha contattato...), la stagione è ancora lunga, ma è molto probabile che Allegri continui a godersi le vacanze. Di grandi panchine in bilico ce ne sono poche, una di queste resta il Milan e Max, a Milano, ci tornerebbe sempre volentieri.



Se no, se ne riparla la prossima estate, quando qualcosa potrebbe cambiare in molte squadre e Allegri sarà pronto al ritorno. All'estero o, molto più probabilmente, in Italia.