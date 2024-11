Il saluto gelido della Juve e le risate di Pogba: spunta il commento

Il commento di Pogba alla Juve

E le quattro gelide righe con cui la Juventus lo ha salutato hanno ghiacciato cuore di milioni di tifosi. «La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale» è un addio asettico come il bisturi di un chirurgo. Mentre Pogba si è lasciato andare: «Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo». E il fatto che lui lascia la Juventus senza rancore (ah, e senza prendere nessuna buonuscita), lo si vede anche dalla capacità di scherzare sotto il post Instagram con cui il club ha comunicato la decisione. «Ma una foto più bella no???» è il commento di Paul, sempre capace di strappare un sorriso ai tifosi. Certo, quando lo faceva con i suoi tiri era meglio...