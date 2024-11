Il vero problema della Juve a oggi: ma se arriva Babbo Natale cambia tutto…

Babbo Natale, tocca a te

E, visto che la fase difensiva è già eccellente, la strada per risalire il gruppo è migliorare quella offensiva. Senza, però, perdere l’equilibrio come accaduto a fine ottobre, quando per provare a segnare di più si è passati dagli 0-0 ai 4-4 e ai 2-2: più emozioni, magari, ma sempre un punto. Verosimilmente, però, la Juventus non avrà bisogno di snaturarsi per diventare più pungente in attacco: le basterà sfruttare tutto il potenziale di cui finora non ha potuto disporre. Arrivati a fine mercato, in alcuni casi con una condizione limitata da settimane ai margini delle loro precedenti squadre, in altri frenati dall’impatto col calcio italiano, tutti vittima di qualche infortunio, gli acquisti estivi finora hanno inciso pochissimo. Koopmeiners e Thuram però hanno iniziato a mostrare lampi, Conceiçao è già protagonista da qualche settimana. Se Babbo Natale, magari con 3-4 settimane d’anticipo, porterà i veri Douglas Luiz e NicoGonzalez, la Juve di Motta potrà spiccare il volo.