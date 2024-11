Maratona Vlahovic senza metodo Motta e novità portafortuna: la Juve spera

Con la Serbia come con la Juventus, sempre titolare. Non c’è un attimo di riposo per Dusan Vlahovic, in campo dal primo minuto ieri sera nella sfida di Nations League contro la Svizzera. Dopo un’assenza di due mesi, nei quali ha saltato la convocazione di settembre per problemi familiari e quella di ottobre perché non chiamato dal ct Dragan Stojkovic, l’attaccante bianconero ha così riabbracciato la Nazionale. E a Zurigo è diventato subito punto di riferimento dei compagni: con la maglia numero 23 addosso, nell’attacco a due al fianco di Mitrovic, ha lottato su tanti palloni, anche se non sempre è stato servito a dovere. Stojkovic non ha però utilizzato il metodo Motta nella gestione dell’attaccante: il tecnico bianconero in genere lo sostituisce dopo 60-70 minuti per farlo rifiatare, visto che è l’unico centravanti di ruolo nella rosa bianconera e per i tanti impegni ravvicinati, il ct della Serbia lo ha voluto invece in campo per 100 minuti, recuperi compreso, spremuto a dovere soprattutto nell’assalto finale della Serbia, quando ha agguantato il pareggio.