Conceicao, il riposo aiuta... il Milan: Juve beffata così dal Portogallo

Un Leao preoccupante (ma non c’era bisogno di scoprirlo) e una moderata soddisfazione per le energie risparmiate da Francisco Conceiçao, rimasto in panchina nella vittoria per 5-1 del Portogallo sulla Polonia. Sono le sensazioni più vivide lasciate in ottica juventina dal successo con cui la Nazionale di Martinez, complice la sconfitta della Croazia in Scozia, ha blindato con una giornata d’anticipo il primo posto nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Per quanto riguadra Leao, come detto, non c’era bisogno della splendida azione dell’1-0 - palla condotta in contropiede, apertura su Mendes e, sul cross di questi, gran gol di testa in tuffo - per sapere quanto temibile sia l’attaccante che la Juve si troverà davanti sabato a San Siro contro il Milan.