Gatti, novità rinnovo: il piano Juve per blindarlo e quando si chiude

Operazione 2030. Procede spedita la trattativa tra gli agenti di Federico Gatti, ovvero Luca Carnaghi e Dario Paolillo, e la Juventus. Nei giorni scorsi è andato in scena il secondo summit tra le parti, dopo quello di settembre, per impostare il prolungamento del contratto (attualmente in scadenza nel 2028). Sul tavolo anche il meritato adeguamento dell’ingaggio per il centrale di Rivoli, diventato ormai un punto fermo dell’undici bianconero. Tanto che il numero 4 è riuscito a riconquistare anche la Nazionale, dove ha giocato uno spezzone l’altro ieri contro il Belgio in Nations League. Il segnale di come pure il ct Spalletti faccia parecchio affidamento su di lui.