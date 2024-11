Motta, sentito Vlahovic? "Dipende dall'allenatore. Uno come me non può..."

Vice Vlahovic, il punto della situazione

La Juve e Motta aspettano Vlahovic, dunque. Ma la mancanza di alternative in rosa starebbe comunque portando a fare delle riflessioni in società per intervenire in quel ruolo nel mercato di gennaio. L'unico calciatore attualmente in rosa che, per caratteristiche, potrebbe sostituirlo è Arkadiusz Milik, ma la sua situazione non fa dormire sonni tranquilli. L'attaccante polacco sta svolgendo l'iter riabilitativo, ma per vederlo a pieno regime servirà ancora un mese. Se sembra avvicinarsi la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda le condizioni fisiche, non è comunque da escludere una sua partenza nella prossima sessione di mercato.