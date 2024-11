Yildiz assente per Turchia-Galles: il motivo della sua esclusione

La sosta delle nazionali entra nel vivo. In casa Juve Thiago Motta osserva e spera che, dopo l'infortunio di Juan Cabal , non ci siano ulteriori imprevisti. Dopo i 100' giocati da Dusan Vlahovic con la Serbia (con annesso messaggio neanche troppo velato proprio all'allenatore bianconero ), il tecnico può respirare in ottica Kenan Yildiz . Il numero 10, infatti, non giocherà nella sfida che vede coinvolta la sua Turchia contro il Galles , non rientrando tra i convocati di Vincenzo Montella .

Juve, Yildiz out per Turchia-Galles: il motivo

Nessun problema fisico e nessuna esclusione clamorosa per Yildiz. Il motivo dell'assenza del fantasista è dovuto ad una... squalifica. Un turno da scontare proprio nel match di Nations League di questa sera contro i gallesi, come comunicato anche dalla federazione turca: "La nostra Nazionale affronterà oggi a Kayseri il Galles nella 5° partita del 4° Girone della UEFA Nations League. La partita allo stadio Kadir Has della municipalità metropolitana di Kayseri inizierà alle 20. Kenan Yildiz non potrà giocare contro il Galles nella nostra nazionale a causa della sua squalifica".

Yildiz sarà nuovamente a disposizione di Montella per la sfida successiva, quella contro il Montenegro che si disputerà martedì 19 novembre. Dunque bisognerà aspettare fino alla fine della sosta nazionali per rivedere il fantasista alla Continassa a disposizione di Motta, con il ct della Turchia che ha deciso di convocarlo ugualmente nonostante l'assenza forzata in una delle due partite da giocare.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE