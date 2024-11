La Juve fa cassa: i tre che potrebbero salutare a gennaio. Giuntoli a Milano

TORINO - Qualche appunto da prendere c’è sempre, anche se Italia-Francia non è proprio la partita adatta per fare shopping low cost. Ma un po’ perché la Nazionale è sempre la Nazionale, un po’ perché le pubbliche relazioni sono sempre importanti specialmente in un evento che richiama addetti ai lavori da ogni parte, Cristiano Giuntoli è atteso stasera in tribuna a San Siro tra i vip che assisteranno alla sfida tra gli azzurri di Spalletti e i bleus di Deschamps in Nations League. Aggiornamento professionale e un’occhiata al grande calcio in un grande palcoscenico, però c’è poco da pescare, almeno per quanto riguarda gennaio: la Juventus deve valutare quali saranno le possibili opportunità, con le idee ben chiare. La priorità sarà la difesa, con due operazioni in entrata da perfezionare: una necessaria, un’altra auspicabile ma diventata preziosa dopo il grave infortunio che ha costretto Cabal a chiudere in largo anticipo la stagione (il colombiano verrà sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio nella settimana entrante).