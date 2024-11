Pogba, dalla rabbia all’incredulità generale: la Juve bis un fallimento totale

Il secondo Pogba: il riepilogo

Durante il ritiro negli USA arriva infatti il primo di una serie di ko fisici: lesione del menisco laterale, diagnosi di due mesi. E la scelta: terapia conservativa oppure operazione, come consigliava la Juventus. Paul va per la prima, facendo arrabbiare tutti, specialmente quando a inizio settembre è costretto a tornare sui suoi passi. Sono 192, i giorni trascorsi out per il problema al ginocchio, al quale si somma uno stiramento alla coscia e - dopo una sola panchina fino a quel momento - un altro stiramento, stavolta all’inguine. Il debutto è nel derby, 22 minuti, altri 13’ con la Roma e un nuovo infortunio agli adduttori, a cui farà seguito un nuovo stop alla coscia che chiude la stagione. Nell’annata 23/24, si riparte dall’identica situazione: salta grossa parte del ritiro per problemi di natura fisica, gioca 26 minuti di media tra Bologna ed Empoli prima di incappare in un affaticamento e - successivamente - nella notizia della positività al doping: nell’incredulità generale, il francese risulta positivo ai metaboliti del testosterone, in seguito a un controllo antidoping dopo il match con l’Udinese del 20 agosto 2023. Da lì, l’iter processuale, i 4 anni di squalifica e la riduzione a 18 mesi. Con la Juventus, il rapporto si spezza immediatamente, e per reciproca volontà: il salario era eccessivo per la nuova filosofia bianconera, ma Paul a Torino non ha trovato la pace che cercava.