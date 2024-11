“Ederson, c’è anche la Juve”: in Spagna si fa fantamercato…

La Juventus studia il nuovo "colpo Koopmeiners"? Nonostante al momento si tratti di mere ipotesi, i bianconeri secondo il Mundo Deportivo avrebbero messo gli occhi su Ederson, il centrocampista tuttofare dell'Atalanta. Partito in sordina, è divenuto il perno centrale del gioco di Gian Piero Gasperini, soprattutto dopo la partenza in direzione Torino dell'olandese. La Vecchia Signora potrebbe provarci, ma come riporta il Mundo Deportivo, sul brasiliano ci sarebbero quasi tutte le big europee: dal Paris Saint-Germain al Manchester City, interessi che faranno di sicuro lievitare i 60 milioni di euro che rappresentano la richiesta minima dei bergamaschi. Una trattativa tutta da costruire per Cristiano Giuntoli e i suoi, ma che al momento può restare solo un desiderio da fantamercato per i costi proibitivi che al momento la società torinese non può sostenere e per gli slot extra UE già occupati. La rosa a disposizione di Thiago Motta necessita di alcuni innesti urgenti, dalla difesa al reparto offensivo, ma prima c'è biosgno di far cassa e di sfoltire alcuni reparti.