Koopmeiners, due gioie Juve dall’Olanda: Motta può stare più tranquillo

Poker Olanda all'Ungheria

Da poco rientrato a pieno regime in bianconero (ma non ancora nel pieno della forma) Koopmeiners ha inizialmente fatto posto nel centrocampo olandese al terzetto formato da Gravenberch, Reijnders - suo avversario sabato in Milan-Juve - e Frankie De Jong. Terzetto che, come tutta l’Olanda ha sofferto un po’ in avvio, con l’Ungheria pericolosa nei primi minuti. A mettere la partita in discesa per la formazione di Ronald Koeman è stato Nikitscher, che su un cross da sinistra ha spinto da dietro Malen e pure toccato il pallone con un braccio: richiamato dal Var, Gil Manzano ha fischiato il rigore trasformato da Weghorst. Rischiato qualcosa subito dopo con un colpo di testa di Nagy parato da Verbruggen, l’Olanda ha poi preso in mano il gioco e all’12’ di recupero del primo tempo è passata di nuovo su rigore, stavolta trasformato da Gakpo e concesso per intervento di Nagy su Malen. Il maxirecupero è stato legato alla sospensione necessaria per soccorrere Adam Szalai, vice del ct ungherese Marco Rossi che aveva accusato un malore: portato in ospedale, le sue condizioni sono state definite stabili.