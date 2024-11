Motta, i rinforzi… in Arabia: quanti milioni entrerebbero nelle casse Juve

Come nella vita, anche nel calcio tutto cambia e non sempre nella direzione in cui si poteva sperare. Ecco perché a volte ciò che a inizio stagione ha una valenza, con lo scorrere degli eventi oltre che dei risultati e, soprattutto, con il concretizzarsi degli imprevisti, può mutare il colore e il significato del futuro diventato ormai presente. Prendiamo la Supercoppa italiana, che aprirà le sfide del 2025 a Riad con Atalanta-Inter e Juventus-Milan. A inizio stagione poteva essere solo ed esclusivamente l’occasione per aprire al meglio l’annata alzando il primo trofeo. In realtà non sarà solo questo in particolar modo per la Vecchia Signora. Certo, vincere conta eccome, lo si sa per tradizione dalle parti della Continassa. Ma in questa stagione balorda per via degli infortuni gravi che hanno decretato un lungo stop di 8 mesi per Bremer e Cabal per via dei legamenti crociati rottisi in Champions a Lipsia e in allenamento con la Colombia, ecco che la Supercoppa assume un significato più articolato per il mondo bianconero.