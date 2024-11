Fagioli e le scommesse: “13 ore al telefono, sembrava tutto una bolla"

Fagioli a nudo: "Giocavo solo per l'adrenalina"

Fagioli è andato più nel dettaglio della sua malattia, che colpisce sempre più persone e anche giovani: "In realtà non giocavo nemmeno per vincere soldi. All'inizio non giocavo per quello, non ne avevo bisogno. Giocavo per l'adrenalina che mi dava, era questo il problema principale. Nel momento più brutto sono stato anche 12-13 ore attaccato al telefono. Passavano come se fossero 2 ore o 3 ore, perché non te ne accorgevi proprio che il tempo passava così veloce. Sembrava tutto una bolla con te stesso e non ti accorgevi di niente, anche se mi facevano delle domande magari rispondevo, ma dopo un'ora non mi ricordavo nemmeno cosa mi avessero chiesto o detto" - ha spiegato il centrocampista della Juventus.