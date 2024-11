Rabiot, luci a San Siro: la coincidenza che ricorda la Juve di Sarri

Adrien Rabiot si è messo in mostra nella sfida tra Italia e Francia realizzando una doppietta contro gli Azzurri in Nations League: due stacchi di testa che hanno beffato la retroguardia di Spalletti. Per Adrien, in ogni caso, si tratta di secondo e terzo gol in carriera alla Scala del calcio. Per tornare alla sua prima rete a San Siro, infatti, bisogna tornare alla stagione 2019/2020. Rabiot era alla sua prima stagione con la Juventus, in quella stagione guidata da Maurizio Sarri, e si giocava Milan-Juve (poi finita con il risultato di 4-2 per i rossoneri). Il centrocampista salì in cattedra con un eurogol: grande percussione dalla sua metà campo per poi realizzare il gol del provvisorio vantaggio della Vecchia Signora con un tiro preciso e potente da fuori area.