La Juve si cresce un altro numero 10: sulle orme di Yildiz, illumina l'Italia

Giovani talenti crescono nella cantera bianconera. L’ultimo in ordine cronologico a essersi messo in mostra a livello internazionale è stato Alessio Vacca, che venerdì ha esordito nella Nazionale italiana Under 20. E l’ha fatto alla grande, segnando una doppietta contro i pari età polacchi per griffare il successo degli azzurri allenati da Bernardo Corradi. Uno che lo conosce bene dai tempi dell’Under 19 e gli ha ridato fiducia. Et voilà, la mossa del tecnico senese è stata ripagata dal classe 2005 juventino nel migliore dei modi. Italia ma non solo: Vacca sta dimostrando di essere pronto a completare il suo processo di crescita e in tal senso ha già dato segnali importanti a livello continentale, come testimoniano le 3 reti segnate in 4 presenze con la Juve in Youth League. Il numero 10 della Primavera appare destinato a sbarcare presto anche in Next Gen, sognando un giorno di tornare a far coppia con l’amico e coetaneo Kenan Yildiz. I due facevano coppia fissa nella Primavera targata Montero durante la preparazione nell’estate 2022.