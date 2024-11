La Turchia, poi di nuovo San Siro: Yildiz gioiello punta Milan-Juve

Non è semplice portare sulle spalle il numero 10 della Juventus. E non si tratta solamente di una questione d’età: la carta di identità non conta quando si raccoglie il testimone da campioni del passato, ma il modo in cui Kenan Yildiz sta gestendo responsabilità e pressioni conferma quanto la Juventus abbia optato per la scelta giusta quando ha deciso di assegnare la pesante eredità al giovane turco, con rinnovo e adeguamento del contratto. Kenan ha la stoffa tecnica e lo spessore caratteriale per reggere l’urto con la 10 e pure il percorso in Nazionale lo ha certificato: nonostante i 19 anni e una buona concorrenza nel ruolo, il ct Montella ha ritagliato su misura del talento bianconero un ruolo da protagonista, gestendolo con intelligenza: dall’Europeo al percorso in Nations League, anche la maglia rossa della selezione turca ha aiutato Kenan nell’accelerare il processo di maturazione.