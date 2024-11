Douglas Luiz, straordinari per Milan-Juve. Nico Gonzalez, serve cautela

Motta si era preso la responsabilità di aver accelerato i tempi perché Douglas Luiz si era poi aggregato al gruppo, aveva preso parte alla trasferta a Lilla, ma durante l’allenamento del giovedì precedente a Juventus-Torino aveva avuto una ricaduta. Alla Continassa c’è un certo ottimismo sulla possibilità che il brasiliano torni nella lista dei convocati, anche perché il giocatore non ha disdegnato gli straordinari , senza tuttavia eccedere, per rimettersi al passo con la squadra. E per dare il suo contributo dopo un avvio di stagione in chiaro scuro tra difficoltà di ambientamento e l’esigenza di sentire la fiducia intorno a sé.

Douglas Luiz è l’unico dei bianconeri in infermeria che può recuperare per San Siro. Dove non ci saranno sicuramente il giovane Adzic, che sarà fuori per almeno altre tre settimane a causa di una lesione muscolare rimediata prima del derby, e l’ex viola Nico Gonzalez, fermo dal 2 ottobre per una lesione muscolare del retto femorale della coscia destra che si è procurato nella sfida di Champions a Lipsia. L’esterno d’attacco sembrava che potesse rientrare per Juventus-Torino, che invece ha saltato, e così dovrebbe essere pure per il match contro la squadra di Fonseca a causa anche di acciacchi pregressi. La parola d’ordine è cautela e nessuna forzatura: deve prima ritrovare la condizione ottimale onde evitare possibile ricadute. E allora non gli resta che guardare avanti, all’impegno successivo in casa dell’Aston Villa.

