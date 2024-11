"Juve giovane, Sinner d'ispirazione": Elkann stregato dalle ATP Finals

Gli occhi del mondo su Torino. Si sono concluse le ATP Finals , con la vittoria di uno straordinario Jannik Sinner che in finale ha sconfitto Taylor Fritz in due set per 6-4, 6-4 . Tantissimi gli appassionati che hanno seguito l'evento, inevitabilmente molti anche appartenenti al mondo Juve, che tra sosta nazionali e con l'evento nella propria città hanno seguito le gesta di Sinner. Dopo la vittoria del tennista italiano, delle ATP e dei bianconeri ha parlato ai microfoni di Sky Sport John Elkann .

Elkann: "Juve giovane, Sinner d'ispirazione"

Così il numero 1 di Exor: "Grande emozione. È stata speciale questa sera, questa vittoria è sentita da parte del pubblico. Partita straordinaria di Jannik, è un esempoio dentro e fuori dal campo: si recepisce dalla passione e dal rispetto che c'è per lui. Questa è la sua cosa positiva come atleta: a 23 anni è un ragazzo così serio, ha ringraziato in quel modo il giudice di sedia che va in pensione, quest'attenzione è indubbiamente parte di un'educazione e di una personalità che lui ha. Sono cose speciali, che lo caratterizzano e che lo rendono non solo un grande italiano ma un grande esempio. È un momento straordinario per il tennis italiano: abbiamo il numero 1 al mondo, nella Coppa Davis la squadra si è dimostrata la migliore. Organizzare bene quester ATP Finals, definite come l'evento più importante del tennis, e avere la possibilità di tenerle fino al 2030 è importante".