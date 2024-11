"Quando tifi una squadra giocarci è un sogno": David, messaggio mercato

Ha fatto innamorare tutti i grandi club a suon di grandi prestazioni e gol: Jonathan David sarà uno dei prezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato. Il centravanti del Lille , che la Juventus la conosce bene dopo l'ultimo confronto in Champions League , ha suscitato l'interesse anche della Vecchia Signora che è alla ricerca di un vice-Vlahovic . Il nazionale canadese, tra l'altro, ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe rappresentare un'opportunità anche nel mercato di gennaio. L'opzione di un trasferimento a metà stagione non scalda molto il giocatore della squadra francese, come rivelato in una recente intervista a The Athletic dove ha anche rivelato qual è il suo club preferito.

David e la Juve, un'occasione per gennaio? Occhio al Barcellona

Il contratto in scadenza sta facendo riflettere il calciatore che sta incantando anche con il suo Canada, ma un trasferimento a gennaio non è una delle opzioni preferite: "Andare in un club a metà stagione non è mai facile. Non è come l'inizio di una stagione in cui hai una preparazione pre-campionato dove impari a conoscere i tuoi compagni di squadra, hai tempo per amalgamarti. A gennaio le cose sono molto frenetiche. È proprio adesso. È più dura".

E spunta una preferenza in un possibile trasferimento: "Il Barcellona è stata la squadra che ho sostenuto sin da piccolo, quindi poi il tuo sogno diventa giocare per loro". Ma aggiunge: "Alcuni potrebbero dire, 'Oh, resta al Lille, questo è un passo indietro, non sta migliorando'. Ma per me, ci sono sempre opportunità per migliorare".

Come riportato ancora tra le colonne di The Athletic, c'è ancora da migliorare, parola di David: "Dal punto di vista aereo posso migliorare. Posso mettermi in buone posizioni e vincere colpi di testa ma il tocco finale mi manca ancora. Posso migliorare anche spalle alla porta".

