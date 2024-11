Nico Gonzalez riappare, con lui anche Adzic: la visita speciale della Juve

La Juventus, dopo qualche giorno di riposo concesso da Motta, è tornata al Training Center mettendo nel mirino la prossima gara di campionato contro il Milan che si disputerà a San Siro sabato prossimo alle ore 18. Quello contro i rossoneri sarà il primo di tre impegni ravvicinati che vedranno i bianconeri protagonisti contro l'Aston Villa in Champions League e poi contro il Lecce in campionato. Ancora priva dei Nazionali, la prima squadra è scesa in campo questo pomeriggio focalizzando l'attenzione sul lavoro tecnico e atletico. Domani l’appuntamento per la seduta di allenamento è fissatoal mattino.