Di Gregorio sullo Scudetto, Perin e Juve-Milan: "Il nostro sogno è questo"

"Non parliamo di scudetto, ma pensiamo solo a una partita per volta". E la prossima per la Juventus di Thiago Motta è quella contro il Milan di sabato. Lo sa bene Di Gregorio che ne ha parlato durante la visita ai bambini al Punto Luce delle Vallette, struttura che ospita attività gratuite in collaborazione con Save The Children. "Alla sfida contro il Milan ci arriviamo in un momento positivo" ha spiegato il portiere bianconero. L'estremo difensore ha poi parlato di altri temi: lo scudetto, l'Italia e gli obiettivi del futuro.

Di Gregorio, il Milan e l'Italia

Michele Di Gregorio ha parlato della giornata vissuta assieme ai bambini: "Siamo stati tutti bambini, tutti con dei sogni e sicuramente è molto bello riuscire a fare una sorpresa come quella che abbiamo fatto noi a questi ragazzi. Ho detto loro di credere nei sogni e gli auguro di realizzarli, perché poi non c’è cosa più bella. Il mio era quella di diventare calciatore". Sulla partita di sabato: "Ci arriviamo in un buon momento, la squadra ha capito qual è l’atteggiamento, lo spirito e l’unione che di giorno in giorno va sempre migliorando. Quindi credo che arrivi in un momento positivo".

Sulla settimana: "Piena. In mezzo ci sarà anche la Champions, ma noi pensiamo sempre partita dopo partita. Prima il Milan e poi vedremo le altre". Sui primi mesi alla Juve: "Bellissimi, me li aspettavo proprio così. Con Mattia Perin ho un bellissimo rapporto, ci spingiamo a dare sempre il massimo. Sono contento perché le cose stanno andando bene". Sulla chimata dell'Italia: "I sogni si fanno sempre un po' più grandi. La Nazionale lo è e far parte del gruppo per rappresentare la tua nazione è motivo d'orgoglio. Lavoro per quello, vediamo...".