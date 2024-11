Buffon: "Motta bravo, ma la Juve non ha il dovere di vincere. Italia-Francia..."

Smaltita la delusione per il ko contro la Francia, che ha costretto l'Italia a chiudere al secondo posto del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione della Kings League in versione italiana di Gerard Piqué. "C'è dispiacere perché per quanto fatto da settembre avremmo meritato almeno di finire al primo posto. Ma la vita è questa: si cade, ci si rialza, si ricade, ci si rialza ancora. L'abbiamo fatto precedentemente, lo faremo anche stavolta, secondo me con più consapevolezza. Ieri abbiamo perso forse meritatamente contro una Nazionale forte, subendo però tutti e tre i gol su altrettanti calci piazzati. La Francia non ci ha presi di certo a pallonate".