Vlahovic si è rotto, ansia Juve: le partite che salta e il sostituto di Motta

Le soluzioni per Motta

Per la Juventus sfuma invece la possibilità di presentarsi sabato a San Siro e martedì a Birmingham (almeno) non tanto nelle condizioni migliori, perché quelle sono sfumate per l’intera stagione con il ko di Bremer, ma almeno con l’assetto tipo in attacco. Thiago Motta, che oltre a sincerarsi delle condizioni di Vlahovic probabilmente approfondirà con lui e Giuntoli il tema delle dichiarazioni citate prima, dovrà soprattutto inventarsi un modo per sostituirlo. Yildiz, in campo oggi con la Turchia, pare il più serio candidato ad agire in zona centrale in un attacco per forza di cose senza punti di riferimento.