“Koopmeiners ricorda Nedved. Vlahovic o Morata? Prendo Alvaro”

Marchisio su Koopmeiners



Nella Juve di Thiago Motta a indossare la "sua" numero 8 è Teun Koopmeiners che, arrivato in estate dall'Atalanta, ha dovuto fare i conti con un infortunio alle costole che ne ha limitato l'utilizzo: "Credo che lui stesso abbia detto che comunque è cambiato tanto il suo ruolo, non soltanto per la posizione in campo, ma per la squadra in sé. Da Gasperini a Thiago Motta il cambio è evidente, però io ho guardato i dati di Koopmeiners rispetto all'Atalanta e tocca molti più palloni. Ha una percentuale molto alta che lo porta ad arrivare dentro l'area per poi concludere. Credo che ad oggi quello che gli manca sia solo la finalizzazione, perché è un giocatore completo. È un giocatore di peso, molto importante in questo centrocampo della Juventus e mi ricorda forse un po' il primo anno di Pavel Nedved, quando arrivò alla Juventus era un giocatore che segnava tantissimo alla Lazio e ci ha impiegato un po' per sbloccarsi e ritrovare quella parte di finalizzazione. Credo che la prima volta che Koopmeiners riuscirà a sbloccarsi con un gol possa tornare ai numeri, più che altro sulla parte della finalizzazione, a quelli che aveva all'Atalanta. Ma sotto l'aspetto del gioco è un giocatore importante, credo si sia già integrato molto bene con il gioco di Thiago Motta".