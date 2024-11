"Cambiaso, Savona o Juve non cambia nulla: come Zambrotta. Si capiva già"

"Spingeva come pochissimi"

Tesi confermata anche da Emanuele Boveri, classe ’98: difensore centrale, oggi gioca alla Cairese, in Serie D e con Cambiaso ha condiviso le due avventure di Albissola e Savona. Boveri gli dedica un elogio sincero: «Era un ragazzo con una mentalità da leader, aveva voglia di migliorarsi continuamente: era già nel giro della Serie D quando ancora non era neppure un fuoriquota. Spingeva come pochissimi, anche quando ad Albissola non giocava. Oggi vedo tanti ragazzi che quando giocano meno si buttano giù, lui invece era un tipo solare, che aveva un piano ben chiaro in testa». Così è esploso Cambiaso. Promettente ad Albissola, dirompente a Savona e poi capace di non perdersi mai d’animo anche dopo alcune disavventure successive. Boveri applaude l’ex compagno: «Qualità ne aveva già prima, ma ai tempi della Serie D era complicato pensare di vederlo alla Juventus o in nazionale. Quando ha esordito al Genoa non era il giocatore di oggi. Tanti mi dicono che anche la fortuna l’abbia aiutato, ma a questo non credo proprio, perché non c’era nessuno che spingesse come lui negli allenamenti». Cambiaso non si nasce: si diventa.