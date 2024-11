Milan-Juve è già iniziata: Weah, McKennie e Pulisic scatenano il panico

La sfida tra Milan e Juventus è iniziata in anticipo. L'assist di McKennie per Pulisic e il gol di Weah sul cross di Musah. La notte degli americani è stata sicuramente più che positiva contro la Giamaica. Nel ritorno dei quarti di finale di Nations League, infatti, la formazione allenata dal ct Pochettino ha vinto 3-1 con la firma dell'esterno bianconero e di Pulisic, avversari proprio nella gara di sabato a San Siro in Serie A.