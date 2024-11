“Lo dico senza arroganza, però…”: Djalo e la frase che punzecchia la Juve

Dopo aver dato l'addio alla Juventus , con il prestito secco al Porto fino al termine della stagione, Tiago Djaló sta tornando ad essere protagonista. Il centrale ex Lille ha infatti già segnato due gol con la maglia dei Dragoes, ricevendo anche la chiamata del ct Roberto Martinez per gli impegni con la nazionale, con cui ha fatto il suo esordio assoluto nella sfida tra Croazia e Portogallo . Un'emozione che il centrale classe 2000 ha raccontato facendo anche un riferimento alla sua recente e breve avventura in bianconero.

Djaló, frecciata alla Juve: "Felice di aver cambiato la mia carriera"

Il difensore centrale ha parlato così al media portoghese RTP dopo l'esordio assoluto con la maglia del Portogallo contro la Croazia: "Sono molto felice per il debutto, la squadra avrebbe potuto vincere. Non ci siamo riusciti, ma nel prossimo incontro faremo meglio. È stata una serata speciale per me, per la mia famiglia e i miei amici, perché era qualcosa che desideravo da tanto". Djaló è poi tornato sui recenti avvenimenti della sua carriera, con l'addio alla Juve dopo soli sei mesi: "È stata una questione di qualità. Senza voler sembrare arrogante, sono felice di aver cambiato il corso della mia carriera. So che posso dare molto di più e sono grato per tutto ciò che ho ottenuto. Prendere il posto di Pepe? L'importante è fare quello che so fare, dare il massimo e lavorare. Devo solo ringraziare il Porto per l'opportunità che mi ha dato di tornare a competere ai massimi livelli".

Djaló sul futuro: "Ho ancora tanto da fare"

Il classe 2000 si è poi espresso sui suoi prossimi obiettivi con il Porto e la nazionale: "Quarti di finale di Nations League? C'è ancora tanto tempo fino alla prossima fase, non è ciò che ho fatto oggi che determinerà la mia prossima convocazione. Credo invece che se dipenderà dalla qualità e dalla prestazione, tornerò sicuramente in questo gruppo della nazionale".

