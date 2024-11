Juve e Italia, Stakanov e caleidoscopio Cambiaso: neanche per questa cifra

Voglia di déjà vu. Andrea Cambiaso , nelle prossime ore, tornerà a tuffarsi nel mondo bianconero con in bocca ancora il dolce sapore della rete messa a segno con la maglia della Nazionale. A San Siro, contro Maignan. La prodezza personale, su precisa imbeccata dalla sinistra di Dimarco, non è stata sufficiente all’Italia di Spalletti per conservare il primo posto nel girone di Nations League, ma ha assicurato un prezioso propellente per l’esterno della Juventus . Atteso, a partire da sabato, da un filotto di partite ravvicinate che non si esaurirà almeno fino al termine di gennaio, quando assumerà contorni definiti l’eventuale proseguo in Champions League. La prima tappa, intanto, sarà costituita dal big match con il Milan , sabato pomeriggio. Ecco, appunto: a San Siro, contro Maignan. Alla Continassa sono autorizzati propositi di bis.

Cambiaso fondamentale per Juve e Nazionale

Fatiche azzurre nelle gambe, certo, in settimana andrà innanzitutto verificata l’intenzione di Thiago Motta di puntare sul suo “tuttocampista” di fiducia anche a Milano. Ma un’esclusione farebbe a dir poco notizia. Cambiaso è infatti il giocatore bianconero più impiegato finora, davanti a Vlahovic (di poco) e a Yildiz (di tanto) nella speciale graduatoria degli Stakanov in maglia bianconera. Ma i numeri raccontano molto di più: il 24enne ligure è stato impiegato in 16 partite su 16, partendo da titolare in ben 14 occasioni. Un fedelissimo del tecnico italo-brasiliano, insomma. E non soltanto suo. L’utilizzo che ne ha fatto Spalletti in Nazionale, in questo scorcio, appare infatti del tutto sovrapponibile a quello di Thiago Motta: 6 su 6 anche in azzurro, con 5 gettoni fin dal primo minuto.

Ecco allora che, incrociando i dati, Cambiaso non solo si conferma il maggior “faticatore” della Juventus, ma siede sul simbolico trono stagionale quasi per dispersione. Perché è prezioso e perché è in salute: Thiago Motta è consapevole degli sforzi che sta chiedendo al suo jolly, uno che viene impiegato con mansioni dispendiose e che lascia sempre tutto in campo, per questo insieme al suo staff – dietro le quinte – lavora per gestirne al meglio il recupero e i muscoli tra una gara e l’altra.