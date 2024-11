Cambiaso sotto accusa: "Tre errori gravi", l'ex Juve lo inchioda. Ma...

Juve, Hernanes esalta Cambiaso

"Il calciatore della Juventus, chiamato Cambiaso, è ricercato dalla Giustizia del calcio e dal Tribunale sportivo per aver commesso tre reati": inizia così l'analisi, ovviamente ironica, di Hernanes. Il 'Profeta' spiega mentre in un monitor alle sue spalle viene mandata in onda l'azione contro il Torino: "Primo reato: prende la palla sotto la sua metà campo e non la passa indietro, reato gravissimo. Secondo reato: subito dopo non passa la palla al suo compagno che è a 2 metri da lui. Non è possibile Cambiaso, rischi una grossa sanzione! Ma sarò io il tuo avvocato. Terzo reato: continua la sua progressione per tutta la linea della difesa avversaria. Non si può, non si fa così Cambiaso, bisogna tornare indietro".