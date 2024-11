Giuntoli in cattedra, lezione ai futuri ds e siparietto con... Motta!

Cristiano Giuntoli sale in cattedra. Il Managing Director Football della Juventus ha preso parte in qualità di docente al corso di formazione per direttori sportivi organizzato presso il centro Figc di Coverciano. Il ds bianconero si è messo a disposizione dei partecipanti, rispondendo a domande e chiarimenti inerenti la direzione sportiva delle società calcistiche. Tra i banchi, anche il ds del Carpi Riccardo Motta, club in cui Giuntoli ha lavorato dal 2009 al 2015, contribuendo alla scalata dalla Serie D fino alla massima Serie del campionato italiano. Per l'occasione, Motta ha indossato la sciarpa della squadra e stretto la mano al dirigente Juve. Queste le parole di Giuntoli a inizio corso: “Per fare questo lavoro dobbiamo essere spinti da una grande passione. Ma se siete qui oggi, davanti a me, vuol dire che ce l’avete. E poi ci vogliono personalità e grande forza d’animo. Il nostro è un ruolo molto complicato”.