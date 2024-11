Fonseca e le mosse per Milan-Juve tra problemi, sorprese e l'ex Morata

In attesa del rientro dei calciatori dalle nazionali, Milan e Juventus iniziano già a studiare le mosse tattiche per il big match che le vedrà contrapposte in un incontro senza esclusione di colpi . Sulla sponda rossonera, c'è da registrare una difesa troppo ballerina e Paulo Fonseca starebbe pensando ad alcune variazioni tattiche soprattutto per creare densità in mezzo al campo e mettere in difficoltà i ragazzi di Thiago Motta .

Intanto, Theo Hernandez è rientrato a Milanello, mentre a Maignan è stato concesso un giorno di riposo in più e riprenderà a lavorare mercoledì con la squadra. L'attenzione però è principalmente rivolta a Matteo Gabbia, che anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato, ma potrebbe provare presto a rientrare in gruppo per essere a disposizione di Fonseca sabato sera, dove andrebbe a comporre la coppia di difensori centrali con Tomori. Ma la grande novità potrebbe essere l'inserimento di Loftus-Cheek a centrocampo, in modo da avere una mediana a tre in grado di garantire maggior equilibrio e copertura in fase difensiva. A Madrid la scelta ha premiato utilizzando in quel ruolo Musah, opzione comunque sempre viva e che Fonseca al momento non ha ancora scartato. Con i tre centrocampisti cambierà anche l'assetto in attacco, che vedrà Morata di nuovo al centro, Pulisic e Leao ai lati.

Milan-Juventus: Morata ci sarà, Pulisic in grande spolvero

Lo spagnolo è pienamente recuperato, tanto da aver giocato 45 minuti nella sfida di Nations League con la Svizzera, gara nella quale si è contraddistinto per il gesto di generosità nei confronti di Pedri, cui ha ceduto un rigore mancando così l'aggancio a Fernando Torres nella classifica dei cannonieri spagnoli di tutti i tempi. Anche Pulisic ha brillato con la maglia degli Stati Uniti, mettendo a segno una doppietta nella vittoria sulla Giamaica.

