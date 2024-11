Milan-Juve oltre Vlahovic: il ballottaggio nella testa di Thiago Motta

Derby azzurro per un posto in bianconero e... in azzurro, appunto. Anche se Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli dovranno aspettare marzo e i quarti di Nations League prima di contendersi quel posto in Nazionale che nelle ultime sei convocazioni è toccato all’uno o all’altro (a Locatelli per le amichevoli di marzo contro Venezuela ed Ecuador e per il turno appena terminato di Nations League; a Fagioli per le amichevoli di giugno, per l’Europeo e per i due precedenti turni di Nations). Molto più immediata la contesa per un posto tra gli undici che Thiago Motta schiererà sabato a San Siro contro il Milan. Contesa non obbligata, in realtà, nella Juventus così come nell’Italia: perché Locatelli e Fagioli potrebbero anche giocare assieme e, a maggior ragione, essere convocati assieme in Nazionale. Questo in teoria e in ottica futura. In pratica, se come abbiamo visto negli ultimi otto mesi Spalletti ha scelto o l’uno o l’altro, nelle ultime 13 partite Motta li ha schierati titolari assieme solo una volta.