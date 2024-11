Weah, quei tempi sono finiti: Milan-Juve da 9! Altre due sorprese in arrivo?

Nella notte italiana tra lunedì e ieri gli Stati Uniti hanno superato di slancio l’ostacolo Giamaica, vincendo al CityPark di St. Louis, Missouri, per 4-2. E in quest’occasione è già cominciata Milan-Juve in salsa Usa: gol di Capitan America, il rossonero Pulisic, su assist del maghetto texano McKennie per il momentaneo 1-0; assist e gol invertiti sul 4-1 americano, quando è stato Musah a imbeccare Weah. Una rete, quest’ultima, strepitosa: controllo di palla volante e subito botta di destro imprendibile per il portiere. E ha pure preso un palo, al termine di un’azione da punta autentica, dribbling e tiro. Sempre più a suo agio da attaccante, non solo per la cura Motta ma anche grazie alle scelte tecniche del ct a stelle e strisce Pochettino, che lo ha piazzato da esterno offensivo di sinistra nel 4-2-3-1 in modo da poterne sfruttare le qualità balistiche rientrando sul piede forte, il destro. Mossa azzeccata e utile pure in chiave Juventus, anche se Timo, come lo chiamano gli amici, sabato avrà probabilmente un altro compito, in un altro ruolo.