Cambiaso, il fattore unico: se al posto della Juve giocasse nel City...

Andrea Cambiaso non è il giocatore più forte della Serie A . Se ne possono nominare tranquillamente dieci, forse quindici più forti di lui. Ma è, senza dubbio, il più moderno del nostro campionato, una tipologia di calciatore che si vede poco da noi e un po’ più spesso all’estero. La modernità di Cambiaso sta nell’interpretare il calcio senza la gabbia di un ruolo, ma adattandosi a ogni circostanza della partita, interpretando ogni situazione con elasticità mentale, leggendo la gara e i movimenti degli avversari sempre con qualche frazione di secondo prima degli altri. Un ex dirigente della Juventus diceva; "Cambiaso vede lo spazio appena si crea. Se gli avversari commettono un errore in fase difensiva, lui se ne accorge prima ancora di loro e va a infilarsi negli spazi lasciati liberi.

Ha piedi buoni e gamba forte, ma soprattutto è intelligente. La combinazione di queste tre qualità gli consente di essere sempre nel posto giusto al momento giusto, di offrire sempre una linea di passaggio in più, di inserirsi in un buco che improvvisamente si crea in mezzo all’area, con la possibilità che, a qual punto, fornisca un assist interessante o che tiri in porta.

Cambiaso pensa per 90 minuti

Se fosse un giocatore del City, molti futbal guru avrebbero già teorizzato idee rivoluzionarie sul suo conto, al momento si limitano a constatarne la crescita, che è stata effettivamente esponenziale. Ora, senza voler essere troppo iperbolici nell’esaltare Cambiaso, c’è un fattore di cui bisogna prendere nota perché può davvero essere una chiave per i calciatori del futuro: Cambiaso pensa, pensa per tutti i novanta minuti, forse facilitato da un certo istinto calcistico, ma opera scelte che sono evidentemente frutto di pensiero. Ecco, può sembrare scontato o addirittura eccentrico sostenerlo, ma il calcio, soprattutto quando è esasperantemente tattico come il nostro, si sta complicando e un cervello veloce può diventare una qualità da tenere in sempre più alta considerazione nella scelta di un calciatore. Anche se per misurarlo con le statistiche non esiste (e chissà se esisterà mai) un algoritmo.

