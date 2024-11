Vlahovic, era tutto scritto: la verità sullo sfogo e il delicato rinnovo

TORINO - Si sono manifestati, infine, i dolori del giovane Dusan. E nessuno può dirsi davvero sorpreso. A partire da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta: rammaricati, semmai, ma certo non impreparati di fronte all’infortunio occorso lunedì sera a Vlahovic. Uno stop che, in qualche modo, era nell’aria. E loro per primi ne erano consapevoli. Il direttore tecnico, sul rettilineo finale del mercato estivo, aveva provato senza successo ad affiancargli un’alternativa, da Omorodion in giù, in contumacia della prolungata assenza di Milik. Il tecnico aveva iniziato a ridurne l’impiego: sempre in campo sì, ma per 60-70 minuti al massimo, nelle ultime partite, in contrapposizione ai 90 tondi cui l’aveva abituato in uscita dall’estate. E chissà che non sia un caso, allora, che lo stop sia arrivato a margine di uno sforzo, in Nazionale, giunto ormai in prossimità del triplice fischio, per la seconda volta in pochi giorni, per giunta.