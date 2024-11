Nico Gonzalez, chi l’ha visto? Cosa ha davvero e quando torna in campo

Quando rientra Nico Gonzalez

L’ex viola, in questo senso, vale per due. Varrebbe per due, meglio. Perché, per ora, fatica anche a contare per se stesso: 307’ in campo appena e, all’orizzonte, altri impegni da osservare dalla tribuna o dal divano di casa. La trasferta di sabato pomeriggio a San Siro, per il big match con il Milan, di sicuro, ma con ogni probabilità anche il successivo viaggio a Birmingham in Champions League e forse pure quello di Lecce subito dopo. Lo scenario più plausibile, al momento, è quello che vede un suo rientro per la sfida casalinga al Bologna del 7 dicembre, a oltre due mesi dalla partita di Lipsia. Per riprendere il cammino in bianconero. Per iniziarlo, per certi versi, dopo l’antipasto del gol al Psv.