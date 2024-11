Buffon, il ruolo infame e l'aneddoto in finale Champions: “Lì ho capito tutto"

L'ex portiere ha spiegato il perché del titolo del suo libro: " Restare alla Juve in Serie B è uno degli esempi del cadere e rialzarsi. Fu una scelta non facile e credo di aver perso qualcosa a livello professionale, ma quella decisione mi ha permesso di tornare a casa, guardarmi allo specchio ed essere orgoglioso di me stesso ". Buffon ha continuato: "Lì è venuta fuori l’energia con cui ho affrontato le sfide successive. In quel periodo ci sono stati momenti difficili. Uno sportivo cerca di portare a casa risultati e per 3-4 anni è stato complicato. Poi, il destino ci ha mandato Andrea Agnelli, Marotta, Paratici e Antonio Conte . E tutte quelle soddisfazioni le ho raccolte dopo, è stato ancora più bello".

E sul ruolo del portiere: "Per alcuni aspetti, è un ruolo davvero infame. Ma con il mio carattere non avrei potuto fare altro. Sono sfrontato, amo il rischio, essere altruista e spendermi per i compagni. Il portiere è l'unico che in campo difende e non offende. Un aspetto che mi racconta come persona". A chiudere ha parlato degli anni finali della carriera e del ritorno a Parma, in B: "Non è stato programmato, avevo deciso di smettere da protagonista dopo la Juve. A Torino mi avrebbero rinnovato il contratto, ma decisi di fare un’altra scelta per sentirmi vivo. C’erano il Barcellona, che cercava un secondo portiere, e altre squadre che avrebbero fatto la Champions. Il cuore e il destino mi hanno riportato a Parma".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE