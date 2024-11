“Zirkzee e Kiwior alla Juve. Douglas importante, ma il vero colpo di Giuntoli…”

"Vado controcorrente. A me piace, lo ritengo un giocatore importante. Douglas bisogna aspettarlo; perché ha grande qualità. Il calcio inglese è molto diverso dal nostro e serve tempo per inserirsi e ambientarsi in un campionato più tattico come il nostro. In fondo pure un fuoriclasse come Platini ci mise 6 mesi per imporsi in Italia...".

Fiducia al brasiliano dunque?

"Assolutamente sì. Deve solo riprendersi mentalmente. Gli errori che ha fatto sono stati dovuti al voler strafare. L’ho visto poco sereno e questo l’ha portato a commettere due ingenui falli da rigore contro Lipsia e Cagliari. Tecnicamente Douglas è forte e molto bravo: viene fuori da tutte le situazioni più difficili palla al piede. Ci vuole tempo perché impari a giocare di squadra: gli manca solo questo".

Koopmeiners invece è stato rallentato dai guai fisici.

"Koop non ha fatto la preparazione e si vede, ma non si discute. Sarà un valore aggiunto per la Juve. L’olandese è un centrocampista completo: fa gol e fa segnare i compagini. Lotta in mezzo al campo come un mediano e guida la squadra col piglio del regista. Diventerà in fretta il leader bianconero".