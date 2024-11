Juve, scatto per la difesa: a gennaio arriva uno di questi tre nomi?

Il secondo nome Juve

Nel frattempo, dal ritiro dell’Albania, si è alzata la voce di Ardian Ismajli: il centrale dell’Empoli è impegnato con la selezione d’appartenenza nel gruppo 1 di Nations League, e oggi affronta l’Ucraina. Il futuro? Non è poi così in là, anzi. Ismajli è in scadenza a fine anno e resta nel mirino di Inter e Juventus, dunque la domanda in conferenza stampa sulla prossima squadra si è resa inevitabile: "Dopo la Nazionale scoprirete cosa succederà a gennaio, adesso non ho voglia di parlarne", la risposta. Empoli avvisato, si prospettano fuochi d’artificio e a stretto giro di posta. Servirà però qualcuno in grado di portare l’offerta giusta per la richiesta di Corsi, e chissà se sarà in linea con la direzione low cost in cui si sta muovendo Giuntoli. In questo senso, occhio ai "grandi ritorni", di cuore e di necessità.