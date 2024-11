Milan-Juve a Chiffi: il commiato di Chiellini e la vittoria in casa Inter

La tredicesima giornata di Serie A sarà ricca di big e gli arbitri avranno un compito molto importante nel gestire le partite. Per la grande sfida tra Milan-Juventus è stato scelto Daniele Chiffi della sezione di Padova, che ha diretto più volte sia i bianconeri sia i rossoneri. Gli assistenti saranno Peretti e Baccini mentre il quarto uomo sarà il signor Zufferli. Al VAR ci sarà Mazzoleni, mentre l'AVAR sarà Paterna. Il nome del direttore di gara è stato anche al centro dei vari dibattiti post partita, in particolare in due precedenti.

Juve, ti ricordi Chiffi? I precedenti Chiellini e Kostic

I precedenti di Chiffi con la Juventus sono positivi: 12 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, contro la Fiorentina nell'ultima giornata del campionato 2021-2022. Partita che fu segnata da un solo episodio da moviola: i bianconeri lamentarono un contatto su Chiellini, alla sua ultima presenza con la Vecchia Signora, prima del vantaggio di Duncan. Il fischietto di Padova fu protagonista anche di un Inter-Juve, vinto di misura da bianconeri nel 2023 grazie al gol di Kostic. Il motivo? Un possibile tocco con il braccio di Rabiot e Vlahovic a inizio azione: le riprese televisive hanno cercato di coglierlo con tutte le telecamere per più di quattro minuti. Nonostante questo non ci sono state immagini chiare dell'intervento falloso quindi è stato sufficiente solo un check in sala Var senza che l'arbitro venisse richiamato all'On Field Review. Il rendimento del direttore di gara è stato quasi identico anche con il Milan: 10 successi conquistati dai rossoneri, un pareggio e una sola partita persa, contro lo Spezia di Italiano nel febbraio del 2021.