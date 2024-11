Motta, tre alternative provate per Milan-Juve: chi può sorprendere

Riposo per Cambiaso? Rouhi lo insidia

Ci sono calciatori che da inizio stagione stanno facendo gli straordinari e Cambiaso è uno di questi. Il difensore della Juventus è ormai uno dei calciatori più importanti in rosa. E non solo con i bianconeri. Infatti Spalletti lo ha schierato titolare sia con il Belgio sia con la Francia, e ha anche fatto gol. Thiago Motta conta molto su di lui e lo valuterà attentamente per non rischiare di perderlo. Intanto ha iniziato a scaldarsi Rouhi, che con la Svezia U21 si è messo in mostra con una grande prestazione contro l'Irlanda, vestendo anche la fascia da capitano. Il terzino sinistro non ha avuto molto spazio, ma ora dovrà farsi trovare pronto, visto anche il ko di Cabal. Ma i dubbi non finiscono qui...