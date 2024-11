Milik, via libera dei medici: ora il ritorno al lavoro, quando può averlo la Juve

Si avvicina il ritorno in campo per l'attaccante della Juventus Arkadiusz Milik. Il giocatore è stato visitato a Villa Stuart a Roma dal prof. Mariani, che lo aveva operato a inizio ottobre al ginocchio sinistro e ora ha dato il via libera al lavoro di riatletizzazione e quindi il ritorno a livello agonistico entro tre-quattro settimane. Il calciatore polacco è fermo da oltre cinque mesi per il problema all'articolazione accusato in nazionale.