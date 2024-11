Kalulu, Milan-Juve e il doppio riscatto: dai margini rossoneri a leader

L'insostituibile Kalulu

Una difesa, quella bianconera, in cui il ventiquattrenne francese si è subito integrato a meraviglia. Arrivato alla Continassa per la prima volta il 21 agosto, quattro giorni dopo la prima di campionato, gli sono servite due settimane per inserirsi poi, dopo uno spezzone da 13 minuti alla seconda giornata a Verona e un’intera partita in panchina alla terza con la Roma, è entrato nella formazione tipo per non uscirne praticamente più: titolare quattro volte su quattro e mai sostituito in Champions, titolare otto volte e sostituito solo una nelle successive nove giornate di campionato, riposando solo in Juve-Parma alla 10ª. Un insostituibile, perfettamente a proprio agio sia nella costruzione dal basso - primo giocatore della Serie A per passaggi a partita, 78,1, e quarto per precisione, 94,2% - sia nella fase difensiva - è uno dei sei migliori difensori del campionato per dribbling subiti, solo 0,1 a partita.