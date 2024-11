Juve, priorità difesa: nella lista di Giuntoli 6 nomi, ecco l’idea dalla Premier!

Juve, tutti i nomi sulla lista di Giuntoli

La speranza alla Continassa è che in questi ultimi 40 giorni che porteranno al mercato di riparazione non entrino in infermeria altre pedine deputate a proteggere Di Gregorio o Perin. Come si è avuto già modo di scrivere più volte, a gennaio la Juventus dovrà muoversi con grande circospezione a livello di budget visto che la mission di rimettere i conti in ordine non è considerata derogabile. Chiaro che con una premessa del genere la modalità prediletta sarà inevitabilmente quella del prestito, che consente un esborso pari allo zero per il cartellino riducendo il costo all’ingaggio. Nella lista del direttore tecnico Cristiano Giuntoli ci sono almeno sei difensori. A meno di new entry che non si possono escludere, ecco le opzioni dei prestiti Kiwior dell’Arsenal e Dragusin del Tottenham, oltre alle piste che portano al bolognese Lucumì, al difensore dell’Empoli Ismajli e a Ortiz del Flamengo che richiedono creatività finanziaria per aggirare il problema del cash immediato. A questi si è aggiunto Antonio Silva, del Benfica, che piace molto e ha come agente Mendes, particolare non trascurabile. Ma non basta. Perché il forfeit di Cabal rende lacunosa anche la presenza in fascia mancina.